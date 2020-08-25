Центр лучевой терапии в Екатеринбурге принял первых пациентов

Центр лучевой терапии, открытый на базе Свердловского онкодиспансера в Екатеринбурге, принял первых пациентов. Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

За первые три дня работы лечение в центре прошли 45 человек. «Три современных линейных ускорителя, которыми оборудован новый Центр, позволяют проводить весь спектр лучевой терапии: от стандартной 3D-конформной, до инновационной стереотаксической радиохирургии, которая в ряде случаев может служить альтернативной открытой хирургии», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Елишев.

Активное переоснащение радиотерапевтической службы власти региона начали еще весной: в радиологическом корпусе онкодиспансера установили новый комплекс для радиотерапии, приобретенный в рамках национального проекта «Здравоохранение», а к концу года планируется ввод в эксплуатацию еще одного линейного ускорителя. Ежегодно лучевую терапию в Свердловском онкодиспансере будут получать около семи тысяч человек.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.