Пандемия COVID-19 ускорила развитие телемедицины в России

Госдума работает с правительством рука об руку по реализации мероприятий, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 в стране. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» координатор партийного проекта единороссов «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Идеи, которые мы предлагали, воплотились в жизнь во многом благодаря партийным инструментам. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что есть задачи, которые не всегда может решить исполнительная власть. Она недостаточно гибкая, у нее не всегда есть достаточная обратная связь. Мы же, в свою очередь, ее обеспечиваем — региональные отделения формируют запрос, который есть и у пациентов, и у профессионального сообщества», — подчеркнул Дмитрий Морозов.

По словам парламентария, внутри партпроекта заложено несколько приоритетов — от бюджета, который выделяется на медицину, до развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения. Проект дает свои плоды — к примеру, детская медицина стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

«Кроме того, мы помним последнее решение Президента о том, что часть налога на доходы граждан свыше пяти миллионов рублей будет направляться на лечение орфанных заболеваний. Этими вопросами мы также занимались», — напомнил парламентарий.

«Здоровое будущее» проводит мониторинги в регионах. Не так давно активисты и волонтеры партпроекта проверяли состояние детских больниц и поликлиник, первичных отделений. Во всем этом, по словам Дмитрия Морозова, помогают врачи на местах. Высокая степень взаимодействия субъектов России становится драйвером развития системы здравоохранения в целом — успешным региональным практикам на заседании общественного совета партпроекта придается определенный статус, и затем их рекомендуют реализовывать по всей стране. Таким образом, масштабирование получили проекты Мурманской («Уроки здоровья»), Липецкой («Горячая линия») и Волгорадской («Онкодозор») областей.

Уже в 2020 году партпроект проверил, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.

Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина.

«Мы потратили полгода на подготовку законопроекта — понимали, что в него потом потребуется вносить изменения, но он был необходим для формирования правоприменительной практики. В период пандемии мы стали драйверами модернизации и либерализации этого процесса. Шикарные практики показали Москва, Татарстан, другие регионы — врачи могли проводить онлайн-консультации, осмотры, ставить диагнозы дистанционно», — рассказывает Дмитрий Морозов.

Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.

Телемедицина стала одним из направлений, которое планируют развивать в рамках так называемых «регуляторных песочниц». Это позволит проводить эксперименты и развивать отраслевые стартапы — к примеру, использовать искусственный интеллект для постановки диагнозов. То же касается консультаций по полису ОМС — это не предусмотрено законодательством, однако может быть протестировано. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, телемедицина обладает большим потенциалом развития.

«События последних месяцев наглядно показали необходимость внедрения новых — и в первую очередь дистанционных, — технологий в здравоохранении. «Единая Россия» еще в начале года призывала расширить возможности телемедицины, сделать ее полноценным инструментом работы с пациентами. Многие наши предложения нашли отражение в новом законе, который позволяет применять телемедицинские технологии при эпидемиях или чрезвычайных ситуациях. Этот закон был оперативно принят на фоне развития пандемии коронавируса при поддержке партии. В то же время телемедицина обладает огромным потенциалом, который следует использовать не только в экстренных ситуациях. Рассчитываем, что ее дальнейшее внедрение пойдет быстрее благодаря «регуляторных песочниц», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам политика, пандемия изменила многое — в первую очередь, сами больницы. В учреждениях кратно увеличили число специализированного оборудования. Сдвиг случился и в законодательстве. Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика. Эти меры, безусловно, не ситуативные, а результат не одного года работы.