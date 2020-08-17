Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства

«Единая Россия» предложила законопроект, содержащий ряд мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами о доступности лекарств, которое прошло на площадке партии.

«Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — рассказал Андрей Турчак.

Понятие «аптечная сеть», по мнению авторов законопроекта, необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это один из ключевых моментов законопроекта.

Также, по словам секретаря Генсовета партии, «Единая Россия» выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети.

«Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, в «Единой России» предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов.

«Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере», — считает секретарь Генсовета партии.

Профильные министерства и ведомства — Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор — принципиально поддержали законопроект и заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно с «Единой Россией».

Эксперты высказались за инициативу «Единой России». К примеру, президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергей Колесников отметил, что законопроект нужно принимать срочно, потому что он «уже залежался» — эксперты, в свою очередь, готовы дорабатывать его совместно с партией.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что задача партии — добиться принятия законопроекта во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию. Для этого партия соберет предложения от всех заинтересованных сторон — чтобы подготовить окончательную версию документа.

