ЕР предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70 процентов

Партия «Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое организовала «Единая Россия».

Прежде всего, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70 на 30 процентов, соответственно.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30 процентов. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства», — сказал Андрей Турчак.

В связи с этим «Единая Россия» считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение показателей майских указов президента России по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки.

Кроме того, партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников. «Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», — сказал Андрей Турчак.

Предложения «Единой России» касаются законопроекта, внесенного в Госдуму правительством. Согласно документу кабмин получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. В профильных министерствах указывают, что проблема существует очень давно. В частности, в Минтруде отметили, что принятие поправок позволит «гармонизировать условия оплаты труда работников одной отрасли в разных регионах, повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда и принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, но при этом сохранить достаточную гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровнях».

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества. «Главная задача сегодняшней встречи в рамках открытого диалога между представителями федеральных ведомств, объединений работников — прийти к единому знаменателю и выработать подход к решению данной проблемы, который позволил бы максимально учесть интересы работников бюджетной сферы», — отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.