«Единая Россия» за два года направила на развитие спорта 8 миллиардов рублей

«Единая Россия» в 2019-20 годах помогла привести в регионы страны более 8 миллиардов рублей только на создание спортивной инфраструктуры. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы и координатор партпроекта, направленного на развитие спортивной инфраструктуры в России, Ирина Роднина.

По словам политика, задача партийного проекта «Единой России» — соединять запрос населения и возможности власти. «В том числе, контролировать создание спортивной инфраструктуры — с момента формирования заявки до получения федерального финансирования и завершения работ, — подчеркнула прославленная фигуристка. — Направлений много — от ремонта спортзалов в сельских школах, до строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов».

В 2020 году в проекте участвуют более 1 100 общеобразовательных организаций, где планируется не только отремонтировать спортзалы и оборудовать открытые площадки, но и создать школьные спортивные клубы. «Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, к примеру, появился в Саратовской области. Еще один скоро откроют в Курганской области, — отметила Ирина Роднина. — В 2020 году 10 ФОКов планируют построить в Воронежской, Мурманской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Республике Удмуртия и Карачаево-Черкесской Республике — на эти цели выделили миллиард рублей. То же касается и многофункциональных спортивных объектов открытого типа (ФОКОТов) — 40 площадок появятся в 35 регионах страны — Архангельской, Брянской, Владимирской, Иркутской, Челябинской, Калужской, Костромской, Ленинградской областях, в Приморье, Дагестане, Коми и ряде других регионов».

Еще одно направление деятельности партии — строительство бассейнов. Здесь «Единая Россия» тоже играет роль медиатора между разными уровнями власти и жителями,,обратила внимание координатор проекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Так летом 2019 года губернатор Мурманской области, руководитель регионального отделения партии обратился к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку с просьбой поддержать проекты строительства бассейнов — при Мурманском арктическом государственном университете и в старейшем городе области — Коле. В итоге последний объект планируют сдать уже до конца 2020 года.

«Кроме того, бассейны появятся при вузах и в других городах России — большинство при поддержке партийного проекта "Новая школа". В частности, объекты строятся при Тольяттинском, Братском, Саранском, Ульяновском, Мордовском и Чувашском государственных университетах. В программу попал и Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Проектирование ведут в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. На это направлено порядка трех миллиардов рублей», — рассказала Алена Аршинова.

Сейчас в партии собирают заявки на объекты 2021 года. Ирина Роднина отметила, что запрос на строительство поступает непосредственно от жителей. «У меня не было ни одной встречи, чтобы не задавали вопрос, где можно спортом заниматься», — говорит она.

На необходимость развивать детский спорт — особенно активно в условиях выхода из самоизоляции — указывал президент России Владимир Путин, подчеркнули «Ленте.ру» в пресс-службе партии. Глава государства поручил правительству нацеливать региональные и муниципальные власти на развитие спорта и строительство инфраструктуры. «Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях», — ранее отметил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвав развитие спортивной инфраструктуры для детей одним из приоритетов работы.