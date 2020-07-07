Госдума приняла закон «Единой России» о защите бизнеса и пенсионеров от долгов

Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, инициированный партией «Единая Россия» о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре партии и подчеркнули, что он продолжает череду законодательных инициатив «Единой России», направленных на поддержку наиболее пострадавших от пандемии граждан и бизнеса.

Новый закон «Единой России» защитит имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Согласно принятой норме, пожилые люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать миллион рублей.

«По сути, мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее пострадавших в условиях пандемии категорий граждан. Норма позволит снять остроту для абсолютного большинства пенсионеров-должников. Совокупный объем их задолженности составляет порядка 330 миллиардов рублей», — рассказал заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. То же касается малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает для предпринимателей рассрочку по долгам до 15 миллионов рублей на срок до одного года.

«К третьему чтению мы скорректировали и расширили перечень долгов — по сути, теперь рассрочку можно получить на все обязательные платежи за исключением требований по возмещению вреда здоровью, потере кормильца, зарплаты и морального вреда», — подчеркнул Александр Хинштейн.

При этом закон запрещает взыскивать имущество должников до 31 декабря 2020 года — как судебным приставам, так и коллекторам. Получить рассрочку можно без обращения в суд. Для этого нужно написать заявление судебному приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру.

Принятый Госдумой законопроект продолжает череду социально значимых инициатив «Единой России», направленных на поддержку пострадавших от пандемии граждан и предпринимателей. Одним из первых был закон о кредитных каникулах — если доходы заемщика за прошедший месяц упали на 30 процентов и более по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году, он может рассчитывать на отсрочку платежей на полгода. Это касается и потребительских, и ипотечных кредитов.

Вслед за этим правительство поддержало предложение «Единой России» об увеличении максимальной суммы ипотеки для получения «кредитных каникул» — теперь для Москвы, где жилье стоит дороже, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 миллиона, для остальных субъектов — 2 миллиона рублей. Ранее максимальный порог составлял 1,5 миллиона рублей и охватывал около 30 процентов заемщиков — в «Единой России» сочли необходимым увеличить количество людей, которые смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с правительством и сочли необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на "кредитные каникулы". Наша задача — помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия», помимо прочего, обеспечила быструю реализацию поручений президента, касающихся поддержки семей с детьми, сообщили также в пресс-центре партии. Фракция «единой России» в Госдуме подготовила поправки, согласно которым с первого июня 2020 года в два раза увеличился минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет — с 3375 до 6751 рубля. Также поправки увеличивают размер пособия для тех, кто остался без работы во время декрета — с 6 тысяч до 13503 рублей. По инициативе партии единовременную выплату (10 тысяч рублей) на каждого ребенка, которую выплачивают по поручению президента, не могут взыскать в счет долгов, имеющихся у родителей.

После принятия на федеральном уровне решений о выплатах семьям с детьми, фракции партии в заксобраниях субъектов оперативно приняли необходимые законы на региональном уровне — чтобы деньги дошли до семей полностью и вовремя. Речь идет о поддержке миллионов семей.

Кроме того, в правительстве поддержали предложения «Единой России» о распространении мер поддержки малого и среднего бизнеса на социально ориентированные НКО. Об этой мере заявлял председатель партии Дмитрий Медведев. Речь идет о выплатах на каждого сотрудника НКО в размере МРОТ, льготном кредитовании и каникулах по уплате налогов. Кроме того, глав регионов обязали сохранить объем закупок у социально ориентированных НКО.

Фракция «Единой России» продолжает разрабатывать законопроекты, регулирующие те отрасли, проблемы в которых стали актуальными уже в условиях пандемии. В скором времени Госдума рассмотрит пакет поправок «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регламентируют удаленную занятость. Кроме того, сейчас на рассмотрении комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству находится законопроект, внесенный депутатами партии, согласно которому при взыскании долгов неприкосновенным остается прожиточный минимум. В каждом регионе он свой, однако сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда — то есть, 12 130 рублей.

