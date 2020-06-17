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«Единая Россия» предложила ввести допвыплату учителям за работу на ЕГЭ

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участники селекторного совещания «Единой России» при участии Рособрнадзора и Минпросвещения обсудили вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии. Об этом говорится на официальном сайте партии. Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова отметила, что в «Единой России» предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты.

«В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла. Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — заявила она.

Пример такой практики уже есть — в Мурманской области свыше двух тысяч учителей получат единовременные выплаты за подготовку и проведение ЕГЭ в размере до 10 тысяч рублей. Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев предложил довести пример Мурманской области до других регионов.

«Мы понимаем, что не у всех регионов есть такая возможность. Но эти деньги можно найти все-таки в резервах. Этот пример просим довести до других регионов. Мы просим партию представить мониторинг по субъектам — были ли какие-то нарушения, были ли ущемлены права преподавателей в регионах, получили они выплаты в полном объеме или нет. Мы будем доводить информацию до Правительства, чтобы те субъекты, где выплаты осуществлялись, были отмечены на высоком уровне», — отметил Анзор Музаев.

Кроме того, «Единая Россия» предложила обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным интернетом. Например, в Чувашской области это уже работает — партия договорилась с одним из операторов сотовой связи, который предоставил учителям тариф с высокоскоростным интернетом за 150 рублей в месяц.

В Свердловской области региональные власти и отделение «Единой России» почти полностью закрыли потребность в технических средствах обучения и обеспечили доступ к сети, в том числе в труднодоступной местности. Речь идет о приобретении порядка 24 тысяч планшетов и ноутбуков, почти 9,5 тысячи сим-карт с безлимитным интернетом. Кроме того, установлено шесть комплектов спутникового интернета для жителей отдаленных территорий, более 350 модемов приобретено для школ.

«Во время дистанционного обучения мы стали получать обращения от учителей о том, что они несут очень большие затраты на интернет. Его оплата, на наш взгляд, должна компенсироваться государством. Для нас очень важно быть помощниками учителей и подстраховать их «по всем фронтам». Если нужна техника — предоставить технику, нужен интернет — обеспечить доступ к нему. Надо сделать все возможное, чтобы наши учителя выполняли федеральный образовательный госстандарт не за счет своих личных ресурсов», — рассказала Алена Аршинова.

Сделать это предполагается в рамках акции «Помоги учиться дома», благодаря которой школьники из малообеспеченных многодетных семей получают компьютеры и планшеты для подготовки к экзаменам. Технику получают и учителя.
«Я хочу поблагодарить «Единую Россию» за ту работу, которая была проведена с марта по июнь по предоставлению учителям и школьникам компьютерной техники, которая была необходима во время самоизоляции», — заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и подчеркнул, что в общей сложности около 600 тысяч учащихся и педагогов получили гаджеты.

Помимо прочего, «Единая Россия» проконтролирует выполнение санитарно-эпидемиологических норм во время ЕГЭ, чтобы экзамен прошел безопасно и для учеников, и для учителей.

«В этом году ЕГЭ пройдет в условиях повышенных требований из-за пандемии. Именно поэтому «Единая Россия» считает необходимым организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности», — подчеркнула Алена Аршинова.

Эту инициативу поддержали в Рособрнадзоре. «Нужно проконтролировать соблюдение всех мер безопасности: проверить наличие санитайзеров, измерителей температуры, удостовериться, что зоны вокруг пунктов расчерчены и так далее. За всем этим нужно проследить и оперативно, до 3 июля сообщить нам, если в том или ином субъекте есть проблемы. Тогда мы сможем включиться в работу и организовать необходимую помощь», — сказал Анзор Музаев.

Партия будет контролировать реализацию инициатив в регионах совместно с профильными ведомствами.

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