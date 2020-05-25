В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно

После последних звонков в онлайн-режиме в Минпросвещения заявили, что рассчитывают провести выпускные в школах очно. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС в понедельник, 25 мая.

«В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате», — сказал Кравцов.

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При этом в вузах выпускные пройдут онлайн. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля. Такой формат был выбран для профилактики распространения коронавирусной инфекции, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Кроме того, в России перенесли Единый госэкзамен (ЕГЭ). Как объявил президент Владимир Путин, вместо 8 июня экзамены начнутся 29-го. Самый массовый экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили.

По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая, за сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровели, еще 3633 скончались.

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