Названы даты проведения самого массового ЕГЭ

Самый массовый Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 2 и 3 июля. Такие даты проведения назвали в Рособрнадзоре, передает РИА Новости.

Решение разделить проведение экзамена по русскому языку на два дня было принято из-за ситуации с коронавирусом, сообщал ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

В ведомстве также раскрыли предварительный график проведения экзаменов по другим предметам. Так, на 29 июня назначены география, литература, информатика, на 6 июля — профильная математика, на 9 июля — история и физика, на 13 июля — обществознание и химия, на 16 июля — биология и письменный экзамен по иностранным языкам, 18 и 20 июля — устный экзамен по иностранным языкам.

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Ранее 21 мая президент России Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в 2020 году начнется 29 июня. Изначально экзамены должны были начаться 8 июня, но их перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Сдающих экзамены рассадят в аудиториях с соблюдением дистанции в 1,5 метра. В пунктах сдачи ЕГЭ будут находиться индивидуальные средства защиты.

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране выявлено 317 554 случая инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

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