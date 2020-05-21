В Минпросвещения раскрыли подробности проведения ЕГЭ в пандемию коронавируса

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов раскрыл подробности проведения единого государственного экзамена в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным по образованию в ситуации с COVID-19, его трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Кравцов рассказал, что школьников рассадят на расстоянии не менее полутора метров. По его словам, во всех пунктах проведения ЕГЭ будут средства индивидуальной защиты.

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Министр добавил, что проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления учеников.

Ранее Путин на том же совещании объявил дату проведения ЕГЭ в 2020 году — 29 июня. Он также заявил, что договорился с Министерством обороны и отложил призыв для выпускников школ.

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране выявлено 317 554 случая инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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