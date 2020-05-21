Путин пообещал аттестаты всем выпускникам в 2020 году

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в системе образования пообещал вручить аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году. Российские школьники получат их не позднее 15 июня. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом. Прямую трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Что же касается аттестатов — они буду выданы всем выпускникам без экзаменов», — заявил Путин во вступительном слове. «Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня», — добавил министр просвещения.

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Также в ходе совещания Путин объявил дату начала единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его перенесли сначала на 8 июня, а затем — на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. Глава государства сообщил, что первый экзамен состоится 29 июня. В 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы, остальные могут получить аттестаты по текущим оценкам.

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