Названа дата всероссийского онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах ориентировочно пройдет 4 июля. Такую дату назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе «Диалог» на канале «Россия 24», передает ТАСС.

Такой формат был выбран для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Предложение провести онлайн-выпускные в школах и вузах Фальков озвучил 13 мая. По его словам, такой выпускной получится «не только ярким и запоминающимся, но и еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы».

Материалы по теме Путин объявил дату начала ЕГЭ Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?

Из-за пандемии коронавируса в России также перенесли Единый государственный экзамен — вместо 8 июня ЕГЭ начнется 29 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили совсем.

За последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели 99 825 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!