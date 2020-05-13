Выпускные в школах и вузах предложили провести онлайн

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил студентам провести выпускные в онлайн-формате в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на совещании президиума Российского союза ректоров, министр выразил уверенность, что такой выпускной получится «не только ярким и запоминающимся, но и еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы».

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Позднее в Минпросвещения РФ предложили распространить онлайн-выпускные на школы. Помимо этого, ведомство рекомендовало регионам виртуально проводить последние звонки.

Ранее 13 мая заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил перенести выпускные в школах на 1 сентября. По его словам, перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) не должен влиять на возможность проведения выпускных вечеров. Их, по мнению Смолина, провести «надо в любом случае».

Из-за коронавируса в России решили перенести ЕГЭ и отметить ОГЭ (основной государственный экзамен, который пишут девятиклассники). В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике.

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