Минпросвещения назвало дату всероссийской онлайн-акции «Последний звонок»

Всероссийская онлайн-акция «Последний звонок — 2020» пройдет 25 мая. Такую дату назвало Минпросвещения России, сообщается на сайте министерства.

На главной странице Минпросвещения расположен таймер, который отсчитывает время до начала акции. Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени на официальных страницах министерства в соцсетях. Там также будут публиковаться новости о мероприятии до его старта.

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Такой формат празднования Последнего звонка был выбран с целью профилактики распространения коронавируса. По той же причине выпускной в вузах также пройдет онлайн. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля.

Кроме того, в России перенесли Единый госэкзамен (ЕГЭ). Как объявил президент Владимир Путин, вместо 8 июня он начнется 29. Самый массовый экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили совсем.

Ранее стало известно, что на 23 мая общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

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