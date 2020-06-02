Предложения единороссов вошли в нацплан по восстановлению экономики

Многие предложения, разработанные в «Единой России», нашли отражение в общенациональном плане действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, проект которого председатель правительства Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Одним из важнейших предложений партии, вошедших в план, Турчак назвал создание регулярно пополняемого резерва лекарств, средств индивидуальной защиты и других медицинских изделий. «Мы с вами говорили, что нужно сделать все, чтобы больше не возникало ситуаций, когда больницы, аптеки, наши поликлиники испытывают их дефицит», — сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

Также были поддержаны инициативы «Единой России» в сфере развития труда и занятости. Они касаются продления на три месяца периода выплаты пособия по безработице в период пандемии, распространении максимального размера пособия на индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность, полном переходе с 2021 года на электронный кадровый документооборот, закреплении новых форм занятости и усилении роли трудовых договоров между работниками и работодателями.

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса нашли отражение предложения партии о максимальном сокращении и упрощении представляемой субъектами МСП финансовой, статистической и другой отчетности, сохранении до конца года моратория на плановые проверки, увеличении доли государственных закупок отдельных категорий товаров у субъектов МСП.

В общенациональный план вошли предложенные единороссами меры по устранению барьеров в строительной отрасли. В частности, предполагается установление рекомендательного характера большей части национальных стандартов и сводов правил, а также обеспечение прозрачности, оптимальности и эффективности всех процедур.

В общенациональном плане закреплены решения в области социальной поддержки граждан, в обеспечении которых принимали участие члены партии. Речь, в частности, о двукратном увеличении минимального размера ежемесячного пособия на ребенка. Кроме того, будет реализован механизм предоставления мер социальной поддержки граждан в беззаявительном порядке. Партия указывала на необходимость скорейшего перехода к такому порядку.

Турчак отметил, что общенациональный план станет значимой частью предвыборной программы партии на выборах в Госдуму, на выборах губернаторов, законодательных собраний и местных советов. Он заверил, что партия обеспечит законодательное оформление плана и его реализацию в регионах.

«Мы проведем с губернаторами, которые возглавляют наши региональные отделения, рабочее совещание на эту тему. Обсудим как раз реализацию плана в региональном аспекте», — добавил секретарь Генсовета партии.

Ранее «Единая Россия» направила в правительство более 300 предложений в общенациональный план восстановления экономики после пандемии. Они проработаны по нескольким направлениям: экономический рост, инфраструктурное развитие, человеческий капитал, технологическое развитие. Предложения были выработаны по итогам совместной работы членов федеральной рабочей группы партии. В нее вошли представители руководства Совета Федерации и Госдумы, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Агентства стратегических инициативы, «Деловой России», «Опоры России», руководители федеральных органов власти и главы регионов, а также представители общественных организаций, научного и делового сообщества.

