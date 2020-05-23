«Единая Россия» предложила провести референдум по объединению двух регионов

Депутаты «Единой России» предложили провести референдум по вопросу об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом в субботу, 23 мая, сообщается на сайте партии.

«Единственным демократическим и законным путем решения многолетнего вопроса является референдум», — заявили представители фракции единоросов в НАО.

По их мнению, таким образом можно будет «раз и навсегда» поставить точку в данном вопросе.

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Ранее в мае руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке объединения Виталий Фортыгин заявил, что жители обоих регионов получат возможность лично поучаствовать в создании нового субъекта. Так, в течение нескольких недель они смогут оставить свои идеи на сайте создаёмновыйрегион.рф, либо отправить инициативу по электронной почте в Общественную палату региона.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

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