Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один

В рабочей группе по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) было выдвинуто предложение включить в состав нового единого субъекта также Республику Коми. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает РИА Новости.

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Председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров объяснил предложение по поглощению республики объединенным регионом тем, что «они связаны исторически, географически и инфраструктурно».

«Нужно начинать с создания обширной экономической зоны, что позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами», — пояснил он.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

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