Главы Архангельской области и Ненецкого округа запустили объединение регионов

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Нарьян-Маре подписали меморандум о намерении объединить регионы. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Архангельской области.

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Подпись под документом поставили врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.

Ранее в среду Юрий Бездудный заявил, что информация об объединении двух субъектов РФ является достоверной.

По данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, референдум по объединению проведут до конца года. РБК напомнило, что это первое объединение регионов с 2008 года. 1 марта того года в России появился новый субъект Федерации — Забайкальский край, образованный путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но одновременно с этим входит в состав Архангельской области. Административный центр — город Нарьян-Мар.

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