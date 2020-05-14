Название нового арктического региона России подберут его жители

Название нового арктического региона России в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) будут выбирать жители. Об этом рассказал врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в эфире телеканала «Россия 24».

«Вопрос [о названии] открытый», — сказал политик. Он не уточнил, как граждане будут принимать это решение.

По его словам, референдум по слиянию двух регионов возможно пройдет в сентябре. Цибульский уточнил, что власти хотят совместить это голосование с выборами высших должностных лиц на территории двух субъектов.

Сам процесс объединения займет не меньше года. «Если это решение на референдуме состоится, в любом случае это потребует серьезной работы и переходного периода для того, чтобы унифицировать все существующие и экономические, и юридические базы двух субъектов», — уточнил врио губернатора.

13 мая глава НАО Юрий Бездудный сообщил о начале процесса интеграции двух регионов, в тот же день был подписан соответствующий меморандум. Он говорил, что эта мера стала вынужденной из-за катастрофического состояния бюджета округа. По мнению российских сенаторов от двух этих субъектов, слияние может сделать новый регион передовым и приведет к развитию Актики.

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