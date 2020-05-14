Опубликована карта объединения российских регионов. Карту интеграции Архангельской области и Ненецкого автономного округа показало ТАСС в четверг, 14 мая.

Изображение: Администрация НАО

Накануне меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Референдум по объединению планируют провести до конца года.

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Позже в тот же день депутат Госдумы Павел Дорохин сообщил, что в следующем году могут объединить три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Последний раз российский регионы объединялись в 2008 году: путем слияния Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но одновременно с этим входит в состав Архангельской области. Административный центр — город Нарьян-Мар.

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