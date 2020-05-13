Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Дорохин, передает РИА Новости.

По словам Дорохина, вопрос об объединении регионов уже давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили. «Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это», — добавил он. Депутат предложил поставить вопрос на референдум и добавил, что это возможно сделать уже в 2021 году.

ХМАО и ЯНАО территориально включены в состав Тюменской области. В 1993 году они получили статус равноправных субъектов Российской Федерации.

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