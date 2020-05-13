Объединение НАО и Архангельской области приведет к развитию Арктики

Возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) позволит сделать новый субъект передовым за счет реализации больших арктических проектов. Об этом ТАСС сказали опрошенные сенаторы.

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Член Совета Федерации от НАО Римма Галушина сообщила, судьба округа географически и ментально связана с Арктикой. По ее словам, в случае создания новой территории она должна стать динамично развивающимся мегарегионом страны. Галушина войдет состав рабочей группы по подготовке предложений по развитию субъекта. В свою очередь, чиновница выступает за то, чтобы дети Севера имели возможность получать хорошее образование и в будущем реализовать свои возможности.

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко уверен, что объединение двух регионов позволит реализовать новые задачи по освоению Арктической зоны, в первую очередь по развитию Северного морского пути. Так, Ненецкий округ находится на Севморпути ближе к Арктике, в Архангельской области расположены морские ремонтные базы.

13 мая врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил о начале процесса интеграции двух субъектов, тогда же был подписан соответствующий меморандум. По неподтвержденной информации, референдум по вопросу объединения пройдет в этом году. Бездудный отмечал, что на такой шаг власти пошли из-за дефицита бюджета.

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