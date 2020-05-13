Объединение НАО и Архангельской области приведет к развитию Арктики

Возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) позволит сделать новый субъект передовым за счет реализации больших арктических проектов. Об этом ТАСС сказали опрошенные сенаторы.
Член Совета Федерации от НАО Римма Галушина сообщила, судьба округа географически и ментально связана с Арктикой. По ее словам, в случае создания новой территории она должна стать динамично развивающимся мегарегионом страны. Галушина войдет состав рабочей группы по подготовке предложений по развитию субъекта. В свою очередь, чиновница выступает за то, чтобы дети Севера имели возможность получать хорошее образование и в будущем реализовать свои возможности.
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко уверен, что объединение двух регионов позволит реализовать новые задачи по освоению Арктической зоны, в первую очередь по развитию Северного морского пути. Так, Ненецкий округ находится на Севморпути ближе к Арктике, в Архангельской области расположены морские ремонтные базы.
13 мая врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил о начале процесса интеграции двух субъектов, тогда же был подписан соответствующий меморандум. По неподтвержденной информации, референдум по вопросу объединения пройдет в этом году. Бездудный отмечал, что на такой шаг власти пошли из-за дефицита бюджета.