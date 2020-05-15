Раскрыты подробности создания нового российского региона

В Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) предложили жителям поучаствовать в создании нового субъекта России в связи с объединением регионов. Подробности сбора предложений от людей раскрыл руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке объединения Виталий Фортыгин, сообщает ТАСС.

Жители обоих регионов смогут в течение нескольких недель оставить свои идеи на сайте создаёмновыйрегион.рф, либо отправить инициативу по электронной почте в Общественную палату региона. Также будет возможность оставить письма в ящиках администраций муниципальных образований или передать их через участников рабочей группы, занимающихся этим вопросом.

Решение о привлечении жителей к созданию нового субъекта Фортыгин объяснил необходимостью «дойти практически до каждого человека в Архангельской области».

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«Задача, которая стоит, она не совсем обычная — это референдум. А это значит, 50 процентов жителей Архангельской области минимум должны участвовать в голосовании», — сказал руководитель рабочей группы.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

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