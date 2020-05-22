В «Единой России» собрали 400 миллионов рублей для поддержки медработников

Волонтерские центры «Единой России» собрали более 400 миллионов рублей пожертвований, на которые смогли оказать помощь 1,5 миллиона человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии.

В течение двух месяцев в ряды волонтеров вступили 90 тысяч человек, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сначала активистами были в основном молодые люди, но сейчас движение охватывает разные возраста и профессии, отметил он. В некоторых регионах волонтерские центры пополняются целыми семьями. Первый штаб добровольцев заработал два месяца назад на базе общественной приемной партии в Калуге. Сегодня центры развернуты во всех регионах страны.

Добровольцы партии работают совместно с благотворительными фондами, социально ответственным бизнесом, политиками и юристами. Помощь волонтеров дошла до врачей, пенсионеров, учащихся, маломобильных людей и многодетных семей. Отмечается, что каждая вторая заявка приходит на «горячии линии» партии, а остальная помощь инициируется самими активистами.

Так, в Бурятии местный предприниматель подарил добровольцам почти 20 тонн крупы. В Санкт-Петербурге 98-летняя Зинаида Корнева собрала 3,6 миллиона рублей на пожертвование врачам из регионов. Некоторые бизнесмены создают бесплатные столовые для нуждающихся граждан. Полузащитник российской сборной по футболу Дмитрий Баринов оказал материальную помощь двум подмосковным больницам.

На собранные средства «Единая Россия» также закупила реанимационный автотранспорт с аппаратами ИВЛ, защитные костюмы и маски для медработников. Все это передается в больницы наиболее пострадавших регионов. Волонтеры партии также раздают медицинские маски на улицах городов бесплатно.

Нуждающимся гражданам волонтеры покупали не только продовольствие и медизделия. Так, в Свердловской области активисты выполнили просьбу женщины починить магнитофон. Выяснилось, что ее тяжелобольному сыну музыка помогает заглушить боль. В Москве пенсионерке купили новый холодильник, когда узнали, что женщина заказывает небольшие продуктовые наборы, чтобы те не успели испортиться.

При этом отмечается, что недоверие, которое многие высказывали по отношению к волонтерам, со временем сошло на нет. Андрей Турчак заявил, что достаточно быстро получилось сформировать сплоченную команду, которая, несмотря на трудности, способна решить любую задачу.

