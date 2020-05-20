Единороссы подготовили более 300 предложений в план восстановления экономики

«Единая Россия» подготовила более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Речь идет о структурных и долгосрочных, а не о точечных изменениях, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания федеральной рабочей группы партии. Он подчеркнул, что предложения, подготовленные в том числе регионами, готовы для работы и реализации.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того, чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста нужны новые подходы и нестандартные решения», — заявил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить президенту Владимиру Путину и правительству России. Среди них — кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства — по подсчетам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трех миллионов семей.

«[Кроме того], при проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность совместного использования зданий и сооружений. Не строить отдельно дом культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства, а делать это под одной крышей. Создавать так называемые социокультурные комплексы. Это позволит минимизировать государственные расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. То же касается и медицинских учреждений. При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций», — сказал Андрей Турчак.

Еще один блок предложений касается взаимодействия регионов с федеральным центром и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Регионы зачастую не могут найти на это средства в местном бюджете. Во-вторых, необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.

Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей группы уделили изменениям в системе здравоохранения.

«В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях», — подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников — создать единый подход к формированию допвыплат. А также предусмотреть возможность предоставления жилья врачам по договорам соцнайма с последующей приватизацией.

Еще одно направление касается принятия закона «О биологической безопасности Российской Федерации». «Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев его регулярное обновление. Законодательно обеспечить возможность «переброски» лекарств из учреждения в учреждение, и даже в другой регион», — отметил Андрей Турчак.

Часть предложений касается образования. Члены рабочей группы партии, в частности, предложили законодательно закрепить понятие дистанционного образования — чтобы максимально освободить учителей от бумажной работы. А также — включить в общенациональный план обеспечение школьников компьютерами для образования на дому. Напомним, «Единая Россия» совместно с Минпросвещения и Агентством стратегических инициатив проводит акцию «Помоги учиться дома». Школьникам и педагогам с начала пандемии уже передали порядка 250 тысяч ноутбуков и планшетов, чтобы они могли продолжить учебу удаленно.

Трудовое законодательство тоже требует корректировок — рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложили зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производственная необходимость или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым региональные власти получат право самостоятельно принимать решение о продлении действия режима единого налога на вмененный доход для малого и среднего бизнеса. Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала сделать более прозрачными и понятными правила продления ограничительных мер или закрытия отдельных отраслей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что бизнесу требуется поддержка в посткризисный период — для этого должны формироваться новые финансовые инструменты — например, бессрочные облигации. Гендиректор компании «Сплат Глобал» Евгений Демин остановился на необходимости налоговых каникул для новых организаций при условии своевременной сдачи отчетности.

«Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых — человек и его благополучие», — резюмировал Андрей Турчак.

