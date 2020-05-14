Единороссы собрали 402 миллиона рублей на помощь врачам

Партия «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований на оказание помощи врачам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил лидер единороссов Дмитрий Медведев.

Политик рассказал, что на эти средства, по согласованию с Министерством здравоохранения России, закупаются реанимобили с аппаратами ИВЛ. Их отдадут во владение нуждающимся регионам.

Кроме того, по словам Медведева, планируется приобрести и передать защитные костюмы для медиков в те субъекты страны, где наибольшее количество зараженных коронавирусом.

Лидер партии заявил и о намерении направить часть средств на покупку защитных масок и перчаток, чтобы на следующей неделе бесплатно раздавать их людям во всех регионах России.

Дмитрий Медведев сообщил, что к 14 мая в субъекты уже поставили 1,5 миллиона медицинских масок, 1 миллион перчаток и 30 тысяч флаконов антисептических растворов. Также были приобретены более 200 реанимобилей, 360 тысячам медицинских сотрудников выдали продуктовые наборы, порядка 6 тысяч единиц оргтехники для дистанционного обучения отправились к школьникам из малообеспеченных семей.

28 апреля лидер «Единой России» призвал однопартийцев направить месячную зарплату на помощь врачам, которые борются с коронавирусом. К 6 мая собралась сумма более 70 миллионов рублей.

Общее число зараженных с начала эпидемии в России превысило 252 тысячи человек, умерли 2305 пациентов.

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