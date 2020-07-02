Путин поддержал инициативу ЕР о расширении списка «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» о расширении списка городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести» и поблагодарил партию за помощь в организации работы по сбору подписей в городах, претендующих на этот статус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии.

«Миллионы людей по всей стране голосовали, собирали подписи, агитировали за свои города на улице и в интернете. Такие инициативы сплачивают людей, прививают интерес к истории, вызывают чувство гордости за трудовые подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Мы полностью разделяем предложение экспертов о присвоении такого звания 11 названным центрам оборонной промышленности», — заявил Андрей Турчак.

Проект по сбору подписей стал по-настоящему народным: к нему подключились общественные и ветеранские организации, трудовые и студенческие коллективы, промышленные объединения и союзы, рассказал Андрей Турчак в ходе заседания оргкомитета «Победа». «"Единая Россия" активно включилась в эту работу. В результате на сегодняшний день собрано более 7,8 миллиона подписей по всей стране. Лидерами голосования стали Уфа, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Челябинск. При этом Уфа показала максимальный результат — там проголосовали более 1 миллиона 200 тысяч человек», — подчеркнул глава генсовета партии.

В список городов предложено еще девять центров оборонной промышленности. С таким предложением секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе заседания оргкомитета «Победа». «Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи (Новгородская область). Это города, где люди активно голосовали, где эта идея пользуется широкой поддержкой», — подчеркнул он.

В Боровичах проживает всего 49 тысяч человек. «При этом за присвоение почетного звания высказались 42 тысячи или 85,5 процента, то есть практически все жители города. Люди очень ждут, что такое решение будет принято уже в этом юбилейном году. Для них это важно. Было бы справедливо их поддержать», — отметил Андрей Турчак.

Владимир Путин поблагодарил оргкомитет «Победа», в том числе Андрея Турчака, за «серьезную, научную проработку вопроса о присвоении звания «Город трудовой доблести». Также он поблагодарил ученых, историков РАН и парламентариев, которые обеспечили экспертную оценку заявок городов-претендентов. «Это большой труд и большая ответственность — скрупулезно проанализировать такой объем исторических материалов, статистических сведений, тем более, когда эти результаты с нетерпением люди ждут, которые гордятся своим родным городом и ценят его вклад в Победу, в послевоенное восстановление народного хозяйства страны», — сказал он. В частности, по его словам, в этом отношении показателен пример Нижнего Новгорода, чьи предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград.

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег – присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов неоднократно были удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены», — отметил Владимир Путин. «Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — добавил глава государства.

