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Большинство глав регионов выдвинутся на выборы осенью от «Единой России»

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Большинство глав регионов — 80 процентов — пойдут на предстоящие осенью выборы от «Единой России». Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

В частности, решение о выдвижении глав регионов на губернаторские выборы от «Единой России» приняли на заседании президиума Генсовета партии, где были рассмотрены кандидатуры первых девяти глав регионов — это Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Никитин (Тамбовская область), а также Рустам Минниханов (Татарстан).

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что это не окончательный список. «Мы приняли принципиальное решение и разделили выдвижение кандидатов в губернаторы на два этапа. В следующий вторник мы с вами проведем дополнительное заседание президиума Генсовета, где примем решение о выдвижении на посты губернаторов еще нескольких кандидатов. Их фамилии вы узнаете в ближайшее время», — сказал он, добавив, что для партии выборы губернаторов — «это принципиальный вопрос».

Предвыборные программы кандидатов в губернаторы, основные положения которых претенденты на выдвижение озвучили в ходе заседания президиума Генсовета партии, нацелены в первую очередь на выстраивание взаимодействия власти с жителями регионов и рост уровня благополучия людей. Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в частности, отметил, что жители региона в рамках проекта «Народные сходы» для решения первоочередных вопросов «сами будут определять направления финансовых ресурсов, контролировать их целевое использование и качество выполнения работ». В свою очередь, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что намерен вернуть доверие жителей региона к власти в целом — по его словам, данные социсследований говорят о том, что в регионе этот показатель находится на крайне низком уровне. Для достижения этой цели глава региона и его подчиненные планируют как можно больше общаться с людьми онлайн и очно. Он подчеркнул, что «в тех вопросах, которые мы решаем, нужно исходить не из того, что нам в своих кабинетах видится важным, а больше опираться на мнения жителей».

С тем, что на рост благосостояния граждан напрямую влияет развитие территорий, согласны все губернаторы. Врио главы Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион должен стать «центром инновационной современной экономики России», чтобы в итоге жители «почувствовали отдачу от этого в своей повседневной жизни». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев также заявил о необходимости комплексного развития города, которое, в частности, должно базироваться не только на создании условий для экономического роста и развитии инфраструктуры, но и на «безусловной отработке обращений граждан».

В минувшем году 6 из 16 глав регионов пошли на губернаторские выборы самовыдвиженцами. В этом году, по оценкам экспертов, ситуация изменилась — они отмечают, что число кандидатов на выборах ВДЛ, которых выдвинет партия, заметно вырастет. Ожидается, что 15 из 20 губернаторов пойдут на выборы от «Единой России».

Для руководителей всех уровней — от поселений до областей — взаимодействие с партией позволяет точно формулировать и реализовывать предвыборную программу, а также корректировать ее в межвыборный период, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Соответственно, губернаторам необходимо работать с «Единой Россией», поскольку это позволяет власти согласовывать свои действия с общественными интересами.

«Конечно, в каждом регионе — своя специфика, связанная с политической конъюнктурой, однако «Единая Россия» обладает наиболее развитой инфраструктурой. Я говорю и о количестве первичных отделений, и о качестве партийного актива», — сказал Константин Костин.

При этом он подчеркнул, что «очень искусственно выглядит, когда руководитель, у которого нет команды, опыта электоральной работы, заявляет, что он пришел в регион от Владимира Путина — то есть, от лидера «Единой России» — но на выборы идет самовыдвиженцем», а «при этом всю его кампанию обеспечивает партия». Эта попытка избежать рост антирейтинга в итоге и приводит к тому, что он растет — кроме того, размывается собственная база поддержки, считает политолог.

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