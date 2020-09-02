В Кемерове открыли новую детскую поликлинику впервые за 20 лет

Власти Кемерова открыли новую детскую поликлинику впервые за 20 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин в своем Instagram-аккаунте.

Поликлиника открылась в районе «Кемерово-Сити». Комплексную помощь в ней будут получать более четырех тысяч детей. В здании площадью почти 1,5 тысяч квадратных метров есть рентген-кабинет, кабинеты забора анализов, оториноларинголога с манипуляционной, физиотерапевтическое отделение с кабинетами массажа, электро- и светолечения.

Кроме того, для соблюдения эпидемиологической безопасности предусмотрены три отдельных входа. Само помещение разделено на блок неотложной помощи и блок здорового ребенка. «Поликлиника оснащена современным оборудованием и полностью соответствует требованиям нацпроекта "Здравоохранение" в части развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры», — написал Малин.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.