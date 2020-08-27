Российские медики спасли новорожденную девочку с пороком сердца

Медики президентского перинатального центра Минздрава Чувашии и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Пензе спасли новорожденную девочку с критическим пороком сердца. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Девочка родилась в чувашском центре. Врачи провели полное обследование и начали интенсивное лечение. «Реанимационное оборудование, в том числе реанимобили, приобретенные за счет средств республиканского бюджета в 2019 году, позволяют президентскому перинатальному центру оказывать качественную медицинскую помощь новорожденным детям», — сказала главный врач учреждения Ольга Рябухина.

Затем было принято решение отправить новорожденную пациентку в Пензу, в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, для проведения кардиохирургической операции. При транспортировке ее сопровождала бригада опытных и высококвалифицированных специалистов.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.