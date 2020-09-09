В Хабаровском крае трудоустроят 150 молодых врачей

Около 150 молодых врачей трудоустроят в Хабаровском крае в 2020 году по программе «Земский доктор». Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности начальника отдела кадровой политики министерства здравоохранения региона Роман Попов.

По его словам, до 2024 года, согласно задачам национального проекта «Здравоохранение», краевым властям необходимо увеличить численность врачей на 313 человек. «Для достижения этих целей был увеличен целевой набор в вуз (Дальневосточный государственный медицинский университет — прим. «Ленты.ру»), в основном на лечебное и педиатрическое дело, набор на бюджетные места, также на это работают программа "Земский доктор" и краевые выплаты для врачей», — рассказал чиновник.

Он отметил, что количество целевиков в регионе постоянно растет. Так, в 2014 году в медицинский университет набрали 62 человека на специалитет, а в 2020-м — 167 человек.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в России с 2012 и 2018 года соответственно. Они предусматривают единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч рублей для фельдшеров, переезжающих в сельскую местность.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.