Онкодиспансеры Кубани получили новое оборудование по нацпроекту

Два онкологических диспансера Краснодарского края получили новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Так, в клинический онкодиспансер №1 Краснодара поступили эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций и два эндовидеоскопических комплекса для абдоминальных операций. Онкодиспансер №4 Ейска получил в свою очередь автоматическое устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле. «Оборудование приобретено для иммуногистохимических анализов — исследований, во время которых в образцах ткани с помощью антител выявляют определенные молекулы. Этот метод диагностики путем окрашивания в настоящее время считается "золотым стандартом диагностики" в гистологии», — рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

Общая стоимость оборудования — более 38 миллионов рублей. Всего в этом году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения края поставлена техника на сумму более 680 миллионов рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.