Раскрыт популярный обман при оформлении ипотеки в России

Нередко при оформлении ипотеки в России со стороны банков наблюдаются различные злоупотребления со страховками. Популярные схемы обмана заемщиков РИА Новости раскрыли кредитные эксперты.

Как отмечают специалисты, перед получением кредита клиента просят оформить страховку, предлагая страховую компанию, которая является партнером банка. При этом сотрудник банка может утверждать, что оформление страховки у партнера — обязательное условие. В реальности требовать оформления полиса в конкретной компании банк не имеет права — заемщик вправе сам выбирать условия и фирму.

Кроме того, банкиры зачастую навязывают разные виды страхования, так как страховщики обычно платят кредитной организации процент за проданные услуги. Также в банке могут предложить присоединиться к договору коллективного страхования, который впоследствии сложно будет расторгнуть досрочно. Лучше покупать индивидуальный страховой полис, подчеркивают эксперты. По их оценке, в целом стоимость страховки при ипотеке составляет от 0,5 до 2 процентов от величины кредита.

Ранее стало известно, что россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020-го средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов.

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