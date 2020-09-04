Раскрыто влияние пандемии коронавируса на ипотеку

Средние ставки по ипотеке на новостройки в России снизились за время распространения коронавируса на 2 процента. Если в марте 2020-го кредиты выдавались в среднем под 7,8 процента, то в настоящее время ставка в целом по сегменту составляет 5,9 процента. О влиянии пандемии на ипотеку говорится в материалах «Дом.рф», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Резкое снижение ставок эксперты объясняют запуском государственной программы выдачи ипотеки на новостройки по ставке не выше 6,5 процента. Она была запущена для поддержки граждан в период пандемии.

«Значимое снижение ставок наблюдается и в рыночном, несубсидируемом сегменте, — подчеркивают аналитики. — Ставки здесь сократились до уровня 8 процентов. Снижение составило около 1 процентного пункта. Средний уровень ставок по всей выданной ипотеке уменьшился до 7,28 процента». Согласно раскрытым данным, всего в 2020 году в стране может быть выдано 1,3 миллиона жилищных кредитов более чем на 3 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020-го средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость ипотеки снизилась до 9 процентов.

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