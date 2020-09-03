В России начали выдавать ипотеку под 1,2 процента

Банк «Дом.рф» снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» до 1,2 процента годовых, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Изначально льготная программа предполагала выдачу кредитов под 2 процента.

Оформить кредит по ставке 1,2 процента могут молодые семьи (не старше 35 лет) и участники программы «Дальневосточный гектар» при дистанционной подаче заявки на сайте банка и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда. Как отмечают в «Дом.рф», выписка заменяет справку по форме 2-НДФЛ, трудовую книжку и прочие документы, которые ранее требовалось собирать для оформления ипотеки.

Для заемщиков, не подтверждающих доход справкой из Пенсионного фонда, при дистанционной подаче заявки на сайте банка ипотека доступна под 1,6 процента годовых.

Льготную ипотеку под 2 процента годовых начали выдавать на Дальнем Востоке с декабря 2019 года. Заемщикам разрешается приобретать квартиры на первичном рынке или самостоятельно строить дома за счет полученных средств.

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