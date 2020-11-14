Соведущего «Вечернего Урганта» ввели в кому

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 14 ноября.

По предварительной информации, у комика диагностировали интоксикацию. Как сообщает 78.ru, в настоящее время шоумен находится в реанимации больницы № 40 в Сестрорецке, Курортного района Петербурга. По данным «Фонтанки», это медицинское учреждение принимает пациентов с коронавирусом.

При этом врачи пока не могут поставить окончательный диагноз шоумену, утверждает «Комсомольская правда». Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что тесты на коронавирус у артиста отрицательные и что это не проблемы с сердцем.

Ургант подтвердил госпитализацию

Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию Дмитрия Хрусталева. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — сообщил ведущий.

По данным СМИ, в Петербург Хрусталев приехал по личным делам — встретиться с родственниками. Незадолго до госпитализации артист чувствовал себя хорошо и не имел жалоб на здоровье. Starhit сообщил, что окружение Хрусталева пока не комментирует его состояние: пресс-агент отказывается от общения, а супруга и друзья не отвечают на звонки.

Хрусталев признавался, что злоупотреблял алкоголем

В октябре вышло интервью комика с журналисткой Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?». Тогда он рассказал о своих проблемах с алкоголем. Соведущий шоу «Вечерний Ургант» признался, что страдал от зависимости и она мешала ему жить.

Он пояснил, что перестал употреблять спиртные напитки несколько лет назад. «Алкоголь — это вред и яд. И он приносил мне очень много вреда в жизни. И в личной жизни, и в здоровье, и в репутации», — говорил Хрусталев.

Чтобы перестать злоупотреблять, комик сначала осознал для себя, что он — алкоголик. Хрусталев сообщил, что старается познать себя в трезвом состоянии: несколько лет ходит на йогу и делает иглоукалывание.

Лишение прав за отказ от алкотеста

В апреле 2019 года Хрусталева лишили водительских прав за то, что тот отказался пройти тест на алкоголь. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Директор телеведущего объясняла, что Хрусталев был трезв, но торопился на эфир. В интервью Шихман комик объяснил, что на тот момент уже бросил пить.

41-летний Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman. Соведущий шоу Вечерний Ургант на Первом канале: участвует в интервью с гостями, а также регулярно снимается в скетчах проекта, в том числе вместе с Ургантом. В октябре 2018 года дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня».