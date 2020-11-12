Звезда фильма «Разные судьбы» заразилась коронавирусом

Советская и российская артистка, звезда фильма «Разные судьбы» Татьяна Пилецкая заразилась коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поначалу актриса считала, что у нее простуда. «Тест делала. Врачи сказали, что нашли что-то нехорошее», — заявила Пилецкая, подхватившая вирус на 93-м году жизни.

Артистка рассказала, что ее самочувствие со временем ухудшилось. «Потихоньку что-то такое было, а последнее время такая слабость, что шагу не могу ступить», — призналась она.

Лечащий врач Пилецкой прописал ей лекарства. На вопрос о возможной госпитализации артистка ответила отказом.

«Боже сохрани, какая больница! Я за всю жизнь не лежала в больнице и не хочу», — заявила Пилецкая.

12 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что коронавирусом заразилась бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова. Певица осталась на домашнем карантине.