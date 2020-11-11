Виктора Дробыша госпитализировали с пневмонией

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дробыш получил положительный тест на COVID-19. Болезнь продюсера протекала в средней степени тяжести.

Однако врачи решили подстраховаться. Дробыша положили в больницу, чтобы коронавирус не перешел в более тяжелую форму.

Госпитализацию продюсер подтвердил радиостанции «Говорит Москва». «Я в больнице. На самом деле я уже неделю подтвержден, видите, я тщательно скрывал», — рассказал Дробыш.

Продюсер отметил, что теперь есть повод полежать в больнице. «Были бы легкие в порядке, в больнице бы не лежал», — заявил продюсер.

Ранее с двусторонней пневмонией увезли в больницу Оксану Ярмольник, российского дизайнера, жену актера Леонида Ярмольника. Ее состояние здоровья резко ухудшилось, в связи с чем было принято решение о госпитализации.