Жену Леонида Ярмольника экстренно госпитализировали с пневмонией

Оксану Ярмольник, российского дизайнера, художницу по костюмам в театре и кино, жену актера Леонида Ярмольника, экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Супруга актера заболела коронавирусом 25 октября. Она находилась на самоизоляции и лечилась дома. Однако ее состояние здоровья резко ухудшилось, и врачи приняли решение о госпитализации.

У жены артиста обнаружили двустороннюю пневмонию. Ярмольник будет находиться под присмотром врачей.

В октябре Николай Агутин, отец певца Леонида Агутина, благополучно перенес коронавирус. Болезнь протекала в легкой форме. 5 ноября писательница Дарья Донцова опровергла свою смерть, записав видеообращение с больничной койки. Уточняется, что она также лечилась от COVID-19.