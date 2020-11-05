Дарья Донцова отреагировала на свои «похороны» с больничной койки

Писательница Дарья Донцова отреагировала на сообщения о собственных похоронах на Новодевичьем кладбище, записав видеообращение с больничной койки. Она обратилась к подписчикам в Instagram.

«Я жива. Я в больнице. Не верьте, пожалуйста, ничему, что пишут в интернете, что меня уже похоронили в могилке к моим родителям на Новодевичьем кладбище», — попросила писательница.

Донцова отметила, что с ней все прекрасно, она может стоять и много сидит. Она объяснила, что сообщения о ее смерти появились из-за того, что она долго не выходила в эфир: «Из больницы выходить в эфир немножечко трудновато».

Как пишет «Московский комсомолец», 68-летняя Донцова заразилась коронавриусом. Ее госпитализировали как пациента из группы риска по возрасту.