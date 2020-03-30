Россияне выбрали книги для чтения на карантине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса MyBook.

Отмечается, что 70 процентов пользователей во время изоляции собираются посвятить этому занятию больше времени. В ближайшие несколько недель они планируют читать произведения Стивена Кинга, романы Бориса Акунина, антиуотпию Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.

В связи с пандемией коронавируса россияне также интересуются книгами об эпидемиях и болезнях. Среди них — «Вонгозеро» Яны Вагне, «Пандемия» Франка Тилье, «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.

В феврале были названы самые издаваемые для россиян писатели. Стало известно, что 2019 году в России больше всего выпускали книги американского писателя Стивена Кинга. За 12 месяцев 163 издательства опубликовали его произведения, а общий тираж превысил миллион экземпляров. На втором месте после Кинга оказалась Дарья Донцова.

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