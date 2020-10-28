Отец Леонида Агутина благополучно перенес коронавирус

Николай Агутин, отец певца Леонида Агутина, благополучно перенес коронавирус. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды».

Болезнь у Агутина старшего протекала в легкой форме. Отец певца рассказал, что находится на даче.

27 октября Николая Агутина выписали из больницы в Коммунарке. По его словам, он пробыл там около семи дней. Теперь отец Леонида Агутина будет находиться на двухнедельном карантине.

«У меня была маленькая степень... В одном легком около 5 процентов чего-то там, какой-то дряни», — уточнил Агутин старший. Отец певца отметил, что у певцов «есть какая-то способность, позволяющая чуть легче преодолевать эту болезнь».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Николая Агутина госпитализировали. Уровень сатурации легких, по данным издания, опустился до 90 процентов.