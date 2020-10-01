Леонид Агутин признался в сексе втроем

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Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что занимался сексом втроем. Певец сделал заявление на передаче «Музыкалити» с ведущим Максимом Галкиным, выпуск опубликован на YouTube-канале Gazgolder.
«Занимались сексом втроем?» — спросил Галкин у Агутина и другого участника программы, артиста Недры (настоящее имя — Иван Ворошилов).
Ворошилов ответил на вопрос отрицательно, в то время как Агутин заявил: «Так точно».
«Понравилось?» — задал ведущий уточняющий вопрос.
«Думаю, так точно», — ответил 52-летний Агутин.
Артист не стал раскрывать подробности секса втроем.
В феврале 2018 года Агутин рассказал про самый запоминающийся секс с женой и певицей Анжеликой Варум.