Леонид Агутин признался в сексе втроем

Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что занимался сексом втроем. Певец сделал заявление на передаче «Музыкалити» с ведущим Максимом Галкиным, выпуск опубликован на YouTube-канале Gazgolder.

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«Занимались сексом втроем?» — спросил Галкин у Агутина и другого участника программы, артиста Недры (настоящее имя — Иван Ворошилов).

Ворошилов ответил на вопрос отрицательно, в то время как Агутин заявил: «Так точно».

«Понравилось?» — задал ведущий уточняющий вопрос.

«Думаю, так точно», — ответил 52-летний Агутин.

Артист не стал раскрывать подробности секса втроем.

В феврале 2018 года Агутин рассказал про самый запоминающийся секс с женой и певицей Анжеликой Варум.