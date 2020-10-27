Основатель группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева Би-2, заразился коронавирусом. На это он намекнул в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант опубликовал снимок, на котором рядом с ним стоит человек в спецкостюме. Фотографию он сопроводил хештегом #ковидиголиаф.

В комментариях поклонники начали интересоваться, действительно ли артист подхватил COVID-19. Лева Би-2 ответил, что болеет и «стремительно лежит». Некоторые начали переживать, что из-за вируса отменятся ближайшие концерты коллектива. Под другим постом исполнитель рассказал, что болеет около недели. Он добавил, что сделал компьютерную томографию, которая показала, что COVID-19 повлиял на его легкие.

В беседе с РИА Новости представитель группы подтвердил информацию о том, что у музыканта обнаружили коронавирус. Он добавил, что артист уже идет на поправку.

Ранее стало известно, что у певицы Земфиры тоже нашли коронавирус. Исполнительницу не госпитализировали. По рекомендациям врачей артистка осталась на домашнем карантине.