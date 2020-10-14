Заразившуюся коронавирусом звезду 90-х вывезли из секты

Заразившуюся коронавирусом российскую певицу Светлану Владимирскую вывезли из общины Виссариона, где проживают последователи религиозной секты «Церковь последнего завета». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Звезду 90-х с двусторонней пневмонией доставили в красноярскую больницу. Перевозили исполнительницу при помощи санавиации.

В последнее время она проживает в деревне Петропавловка. Три взрослые дочери артистки уехали из общины. Сама Владимирская управляет хором при храме, владеет кафе и продуктовым магазином.

Светлана Владимирская прославилась благодаря хиту «Мальчик мой». За свою карьеру певица успела выпустить четыре альбома, а также один альбом ремиксов и ремейков. В конце 1990-х годов она уехала в Красноярский край, объяснив свое решение усталостью от шоу-бизнеса.

В сентябре глава религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, был арестован на два месяца. Его последователи занимают несколько поселений в Красноярском крае. Они живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.