Звезда сериала «Кухня» переболел COVID-19

Российский актер, звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин, переболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, у него была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. Болезнь протекала в «тяжеленной форме» и сопровождалась температурой 39,5 градусов и потерей обоняния.

Тарабукин отметил, что похудел на несколько килограммов, помолодел и потерял тягу к употреблению кофе с утра и алкоголя. Он пожелал подписчикам «здоровья, добра и антител».

Ранее певица, актриса кино и телевидения Анна Семенович сообщила, что заразилась коронавирусом. По ее словам, болезнь она перенесла в легкой форме, без осложнений. Семенович отметила, что режим самоизоляции, на котором она находится, завершится 12 октября.