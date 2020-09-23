Актер Эдриан Броуди испытал на себе вакцину от коронавируса и рассмешил россиян

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram-аккаунте, что испытал российскую вакцину от коронавируса.

«Я должен рассказать вам, что вчера я вызвался принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно», — написал артист на английском.

«side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши», — пошутил Броуди во второй части поста.

Многие подписчики оценили шутку актера о том, что побочным эффектом вакцины оказалось умение писать на кириллице. Публикация рассмешила россиян, которые отметили, у актера «получилась абракадабра». Они добавили, что Броуди стоило посоветоваться с кем-то, кто лучше разбирается в русском языке.

47-летний Броуди известен по таким фильмам, как «Пианист», «Учитель на замену», «Пиджак», «Полночь в Париже» и «Отель "Гранд Будапешт"».