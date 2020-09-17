Съемки «Бэтмена» возобновили после перерыва из-за коронавируса у актера

Американская студия Warner Bros. возобновила съемки фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли после перерыва из-за выявленного положительного результата теста на коронавирус у одного из актеров. Об этом сообщает журнал Variety.

Работа над картиной проходит в Великобритании. Съемки начались в январе в Лондоне и сначала были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19. В начале сентября их вновь приостановили из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы спустя несколько дней после их возобновления. Личность человека с положительным тестом на инфекцию в Warner Bros. не раскрыли, однако ранее СМИ сообщали, что вирусом заразился исполнитель главной роли Роберт Паттинсон.

О том, что Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года. Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом («Толкин», «Люди Икс»). Премьера нового фильма должна была состояться 25 июня 2021 года, но из-за пандемии была перенесена на 1 октября того же года. Кроме Роберта Паттинсона, в актерский каст вошли Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие.