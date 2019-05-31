Роберт Паттинсон станет Бэтменом

Британский актер Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна. Об этом сообщает портал Deadline.

Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом («Толкин», «Люди Икс»). Однако режиссер будущей картины о Темном рыцаре Мэтт Ривз настоял на том, чтобы отдать роль звезде саги «Сумерки», пишет издание.

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В ближайшее время студия подготовит официальный анонс. Продюсером фильма выступит Дилан Кларк. Ранее он продюсировал две части «Планеты обезьян», снятые Ривзом.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек отказался от роли супергероя. В январе сайт Screen Rant выбрал актеров, которые могли бы сыграть молодого Бэтмена. Среди кандидатов оказались Джек О'Коннелл, Финн Уиттрок и Джейми Дорнан.

Роберт Паттинсон стал широко известен как исполнитель роли Эдварда Каллена в вампирской саге «Сумерки». Также он снимался во франшизе о Гарри Поттере, лентах «Воды слонам!», «Помни меня» и других.

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