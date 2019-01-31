Отрекшемуся от Бэтмена Бену Аффлеку предложили замену

Сайт Screen Rant выбрал актеров, которые могли бы исполнить роль молодого Бэтмена в новом фильме Мэтта Ривза.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек больше не будет играть супергероя Брюса Уэйна. Журналисты портала посчитали, что лучшей заменой ему станет артист Джек О'Коннелл. Отмечается, что после работы в картине Анджелины Джоли «Несломленный» он начал удивлять зрителей разнообразными и впечатляющими ролями. В связи с этим артист отлично подойдет для фильма Ривза, если тот поставит перед собой цель рассказать «драматическую и интеллигентную детективную историю».

На втором месте в списке кандидатов оказался Финн Уиттрок, внешность которого сильно напоминает изображенного в комиксах Бэтмена. Пользователи интернета предполагали, что он сыграет главную роль в готовящемся фильме о супергерое Найтвинга, однако работа над проектом была приостановлена.

Тройку главных претендентов замыкает звезда мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан. По мнению авторов портала, благодаря этой киноленте актер показал свой талант изображать тихих, опасных и привлекательных героев, каким и является Бэтмен.

В перечень возможных кандидатов также включили Джейка Джилленхола, Николаса Холта и Бена Барнса. Кастинг на роль Бэтмена в готовящейся картине продолжается.

В январе 2017 года стало известно, что Бену Аффлеку предложили стать режиссером нового супергеройского фильма о Брюсе Уэйне, однако актер отказался. Тогда он объяснил, что планирует сыграть главную роль, а также выступить в качестве продюсера новой киноленты.

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